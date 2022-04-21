فريق المختار يمثل ليبيا في بطولة العالم للروبوتات بالولايات المتحدة

تشهد مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية في الفترة من 19 إلى 23 من شهر أبريل الجاري، إقامة بطولة العالم للروبوتات، بمشاركة فريق المختار من ليبيا، الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية في رحلة جوية عبر تركيا استمرت لـ13 ساعة طيران.

ويعد فريق مدرسة المختار الدولية أول فريق ليبي يشارك في هذه البطولة العالمية، وهو الفريق العربي الوحيد في هذه النسخة من البطولة – وفقاً لما أعلنه الفريق على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

يتكون الفريق من 11 مشاركاً، بينهم فتاتان، وأعرب أعضاء الفريق في مداخلات مع قناة 218 عن تعهدهم بتحقيق التفوق والفوز في منافسات هذه البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة العالم للروبوتات في هيوستن بأميركا تخصص لأفضل 160 فريقاً على مستوى العالم، من بينها فريق المختار الممثل لدولة ليبيا الذي حصل الموسم الماضي على جائزة أفضل تصميم، وعلى جائزتي الإلهام والتحكم، ليتأهل بعدها إلى هذه النهائيات بالولايات المتحدة الأميركية تحت شعار “يُصنع المستقبل بآلياتنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية