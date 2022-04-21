مانشستر سيتي يطيح ببرايتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

أمطر مانشستر سيتي خصمه برايتون بثلاثية نظيفة، استعاد بها حامل اللقب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -مساء الأربعاء- بعد أن سجل له كل من رياض محرز وفيل فودن وبرناردو سيلفا في الشوط الثاني، بعد معاناة في الشوط الأول في المباراة التي شهدها ملعب الاتحاد في ظل اعتماد برايتون على الدفاع المنظم.

يذكر أن ليفربول قد احتل الصدارة بشكل مؤقت بعد اكتساحه لمرمى مانشستر يونايتد بنتيجة قاسية “4-0” -الثلاثاء- وكان ليفربول يتأخر بفارق 14 نقطة عن الصدارة في يناير، ليعود بقوة لسباق المنافسة على اللقب عقب الانتصار 11 مرة في آخر 12 مباراة بالدوري.

ويسير مانشستر سيتي بعد هذا الفوز حثيثاً في طريقه لحصد لقبه الرابع في 5 سنوات، فيما قال مدربه غوارديولا “كان علينا الفوز في 14 مباراة متتالية لإحراز اللقب قبل ذلك، إذا أهدرنا النقاط سيفوز ليفربول باللقب، وإذا فزنا بكل مبارياتنا سنصبح الأبطال”، مضيفاً “نحن الآن نضمن حسابيا التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل والآن نحن نعرف ما ينبغي فعله”.

يشار إلى أن “سيتي” كان مرشحاً بقوة قبل المباراة للفوز، حيث خسر برايتون 8 مرات في آخر 9 مباريات أمام سيتي واستقبل خلالها 27 هدفا، فيما قال مدرب برايتون، غراهام بوتر “يجب أن تكون مثاليا للخروج بأي شيء من هنا من المباراة، ولم نكن كذلك. رغم أن الحظ ساند المنافس في الأهداف فليس لدينا أي شكوى من النتيجة النهائية”.

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