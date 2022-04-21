مراسم قرعة الدور الــ 16 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم 2022 – 2021

بنغازي 21 أبريل 2022 (وال)- جرت بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس مساء الأربعاء، مراسم قرعة مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الحالي 2022 – 2021.

هذا وقد أسفرت القرعة عن مواجهة فريق بنغازي الجديدة الفائز من لقاء الأهلي بنغازي والمنار، والتعاون في مواجهة الأولمبي، والفائز من لقاء النصر والمروج سيقابل دارنس، والمتأهل من لقاء الأخضر ونجوم بنغازي في مواجهة الفائز من لقاء الاتحاد والجزيرة، والصداقة في مواجهة الأهلي طرابلس.

وفريق أبوسليم سيقابل الهلال، والسويحلي في مواجهة الهلال طبرق، وأخيرا الاتحاد المصراتي ضد المدينة. (وال) م ب/ ر ت

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