وفد من الكاف سيزور ملعب بنينا في منتصف مايو

قالت لجنة التفقد والتفتيش في الاتحاد الأفريقي إنها ستزور ملعب بنينا في منتصف مايو القادم؛ من أجل معاينته والوقوف على جاهزيته لاحتضان المباريات الدولية.

ومن المقرر أن تتم إعادة تعشيب ملعب بنينا وتأهيله عقب مباراة الإياب التي ستجمع الأهلي طرابلس والاتحاد، ضمن إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في 24 أبريل الجاري.

وكان الاتحاد الأفريقي قد منح مهلة استثنائية مؤقتة للاتحاد الليبي لكرة القدم؛ من أجل القيام ببعض الإصلاحات والمعالجات التي تخص أرضية ملعب بنينا، الذي يعد الملعب المعتمد الوحيد في ليبيا، وبعض مرافقه وملحقاته.

يُذكر أن الاتحاد الليبي أنجز بعض هذه الإصلاحات كقاعات المؤتمرات الصحافية.

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