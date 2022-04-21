اخبار الرياضة

وفد من الكاف سيزور ملعب بنينا في منتصف مايو

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت لجنة التفقد والتفتيش في الاتحاد الأفريقي إنها ستزور ملعب بنينا في منتصف مايو القادم؛ من أجل معاينته والوقوف على جاهزيته لاحتضان المباريات الدولية.

ومن المقرر أن تتم إعادة تعشيب ملعب بنينا وتأهيله عقب مباراة الإياب التي ستجمع الأهلي طرابلس والاتحاد، ضمن إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في 24 أبريل الجاري.

وكان الاتحاد الأفريقي قد منح مهلة استثنائية مؤقتة للاتحاد الليبي لكرة القدم؛ من أجل القيام ببعض الإصلاحات والمعالجات التي تخص أرضية ملعب بنينا، الذي يعد الملعب المعتمد الوحيد في ليبيا، وبعض مرافقه وملحقاته.

يُذكر أن الاتحاد الليبي أنجز بعض هذه الإصلاحات كقاعات المؤتمرات الصحافية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك