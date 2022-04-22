ديربي بنغازي يشعل أجواء الدوري الممتاز

يحتضن ملعب شهداء بنينا مساء الجمعة قمة كروية عندما يواجه الأهلي بنغازي نظيره النصر في ديربي بنغازي، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة إياب الدوري الممتاز .

وضمِن الفريقان الصعود إلى مرحلة سداسي التتويج حيث يتصدر الأهلي بنغازي الترتيب برصيد 44 نقطة بعدما حقق الانتصار على حساب الأخضر في قمة الجولة الماضية، فيما يمتلك النصر 34 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى للممتاز، حيث تعادل في الجولة الماضية أمام الصداقة بهدفين لمثليهما.

ويأمل المدربان الكرواتي رادان مدرب الأهلي بنغازي، والتونسي شهاب الليلي مدرب النصر، في أن يقدم الفريقان مستوى كبيرًا خلال المواجهة التي يترقبها الجمهور الرياضي في ليبيا، وبنغازي على وجه الخصوص.

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