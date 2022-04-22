برشلونة يستعيد توازنه في الدوري بفوز على ريال سوسييداد

عاد برشلونة مظفرًا من رحلته إلى إقليم الباسك بعدما حقق فوزا صعب على نادي ريال سوسييداد بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما في 21 أبريل ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني.

بدأ البلوغرانا المباراة بقوة، وتمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة 10 عبر هدافه الغابوني بيير أوباميانغ، ليتبادل بعدها الفريقان الهجمات، حيث حاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة، في حين بحث الضيوف عن تعزيزها بهدف ثانٍ، لكن محاولتهما ذهبت سدى، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

ودخل أصحاب الأرض الشوط الثاني بقوة، وحاولوا تعديل النتيجة وسنحت لهم عدة فرص تألق حارس برشلونة الألماني تيرشتيغن في ردها، في حين اعتمد الفريق الكاتلوني على الهجمات المرتدة من أجل حسم المواجهة.

ورغم محاولات الفريقين؛ إلا أن نتيجة المباراة ظلت على حالها، ليحقق برشلونة انتصارا جديدا ارتقى به لوصافة الدوري بـ 63 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن غريمه ريال مدريد صاحب الصدارة، في حين تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 55 نقطة في المركز السادس.

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