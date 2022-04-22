بعثة الاتحاد تصل إلى بنغازي.. تحضيرًا لإياب ديربي الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى مدينة بنغازي قادمة من طرابلس وذلك قبل ثلاثة أيام من مواجهة إياب ديربي العاصمة في ربع نهائي الكونفدرالية.

وخاض الفريق حصة تدريبية مغلقة الخميس لإزالة الإرهاق قبل أن يخوض الجمعة التدريب على أرضية ملعب شهداء بنينا بقيادة المدرب التونسي محمد الكوكي، وعاد إلى الفريق كل من أحمد الهرام ويوسف كاره بعد الغياب في مباراة الذهاب.

ويطمح فريق الاتحاد إلى اقتلاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي أمام غريمه التقليدي الأهلي طرابلس الذي يواصل تحضيراته في بنغازي، وانتهت مباراة الفريقين الأسبوع الماضي بدون أهداف ذهابًا ليتأجل الحسم حتى نهاية موقعة الإياب الأحد المقبل.

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