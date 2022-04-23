النصر يفوز على الأهلي بنغازي بهدفين ويحتل المركز الثاني

تمكن فريق النصر من تحقيق فوز ثمين على حساب جاره الأهلي بنغازي، في مباراة ديربي مدينة بنغازي التي جمعت الفريقين -الجمعة- ضمن منافسات الجولة 18 للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وصل النصر لشباك الأهلي بنغازي بهدف اللاعب النيجيري جونيور أجايي، في الدقيقة 54 بالشوط الثاني، وأضاف اللاعب عماد اللواتي الهدف الثاني في الدقيقة 85 مع اقتراب نهاية المواجهة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق النصر رفع رصيده من النقاط بهذه النتيجة إلى 37، ليرتقي إلى وصافة ترتيب المجموعة الأولى، فيما حافظ الأهلي بنغازي على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.

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