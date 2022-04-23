بـ مراوغة و أسست ” أجايي ” يحسم ديربي بنغازي

بنغازي 23 أبريل 2022 (وال)- حسم النيجيري “جونيور أجايي” موقعة ديربي بنغازي بقيادة فريقه النصر للفوز على جاره الأهلي بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الـ 18 والأخيرة لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

التأهل للسداسي

الفريقين دخلا المقابلة التي جرت مساء الجمعة؛ بصافرة الحكم (مصطفي الدرسي)، وكل منهما يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية ، لاسيما وأن الفريقين متأهلان سوياً إلى الدور السداسي، فضلا عن أن الأهلي متصدر للمجموعة برصيد (44) نقطة، فيما يأتي النصر ثالثاً برصيد (37) نقطة.

الشوط الأول من المواجهة جاء دون المستوى، ولم يرتقي إلى طموحات الفريقين في المنافسة على التتويج باللقب، إضافة إلى أنه لم تظهر فيه فرص خطرة من جانب الفريقين على مرمى الحارسين مراد الوحيشي و أصيل المقصبي، اللذان كانا في راحة تامة طيلة الـ 45 دقيقة الأولى،لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي بينهما.

في الحصة الثانية، ظهر واضحا منذ البداية رغبة الفريقين للوصول إلى شباك الأخر، فالكرواتي ( رادان غاسانين ) مدرب الأهلي زج مبكراً بالنيجيري ( أيفيونغ )، بغية تحسين الدور الهجومي لفريقه.

في المقابل؛ شكل النصر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الـ 49 قادها البرازيلي ( لوسيانو نانينهو ) ممرراً الكرة باتجاه زميله ( عامر التاورغي )الذي بدوره لعب كرة عرضية أبعدها المدافع إلى ركنية.

ثلاثي الوسط

عند مطلع الدقيقة الـ 54 قدم النيجيري ( جونيور أجايي ) فاصلاً مهارياً، متلاعباً بحركة واحدة بثلاثي خط الوسط، مواجهاً بعدها قلب دفاع الأهلي الذي عجز عن إيقافه، ليجد نفسه داخل منطقة عمليات مصوباً كرة يسارية زاحفة تستقر على يمين الحارس مراد الوحيشي، معلناً بذلك عن ولادة هدف اللقاء الأول.

بعد هدف النصر الأول، تقدم الأهلي سريعاً نحو مرمى النصر، باحثاً عن التعديل، وفي الدقيقة الـ 55 كاد ( فاضل سلامة ) تعديل الكفة، عندما أستقبل كرة داخل منطقة جزاء النصر، مسدداً كرة قوية من الجهة اليمنى، أبعدها الحارس ( أصيل المقصبي ) باقتدار، فيما أكد الأبعاد التونسي ( مالك الميلادي )، لتبقى المقابلة على هدف ( جونيور أجايي ).

وشهدت الدقيقة الـ 78 كرة بينية من البرازيلي( لوسيانو نانينهو ) لزميله ( عامر التاورغي )، لاسيما وأن الأخير صوب كرة عرضية من الجهة اليسرى،وجدت تصدي من الحارس ( مراد الوحيشي ) الذي أبعد التصويبة إلى الركنية.

كاد بديل الأهلي النيجيري ( أيفيونغ ) في الدقيقة الـ 81 معادلة النتيجة، عندما أستقبل العرضية المثالية التي مررها (جبريل مرسال )، ليسدد كرة قوية من داخل ست ياردات، لكن تصويبته تمر بمحاذاة القائم الأيسر للحارس ( أصيل المقصبي .

وحملت الدقيقة الـ 83 ما هو جديد للنصر، حيث عاد النيجيري ( جونيور أجايي ) لعزف أنغامه الكروية، ليس تهديفياً هذه المرة ، وإنما ممرراً كرة بينية “أسست” لزميله المحترف التونسي ( عماد اللواتي )، فضلاً على أن الأخير لم يتردد في إيداع هدية النيجيري داخل شباك ( مراد الوحيشي )، ومعقداً الأمور على الأهلي في العودة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شهد خروج البطاقة الحمراء في مناسبتين، الأولى كانت في الدقيقة الـ 84 نالها حارس مرمى الأهلي ( مراد الوحيشي )، فيما نال البطاقة الحمراء من جانب النصر المدافع الأيسر ( وائل اصديرة ) في الدقيقة الـ 90+3 .

يذكر أن اللقاء توسطه طاقم تحكيم تكون من ( مصطفى الدرسي ) حكم ساحة، بمساعدة كلا من ( محمد القداري ) مساعد أول، و ( مروان الحراري ) مساعد ثان، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم الدولي ( يحي الوحيشي ). (وال) س أ / ر ت

تقرير| سيف النصر أمبية

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