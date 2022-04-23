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الأهلي المصري يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ الأهلي المصري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل في مباراة الإياب مع نادي الرجاء المغربي بنتيجة 1-1، ليتأهل الفريق المصري مستفيدًا من فوزه في ملعبه ذهابًا بنتيجة 2-1، وليواصل رحلة الدفاع عن لقبه.

شهدت مباراة الإياب إثارة كبيرة فأصحاب الأرض تقدموا بشكل مبكر في الدقيقة 5 بهدف أحرزه فابريس نجوما، وفي الدقيقة 17 حصل الأهلي المصري على ضربة جزاء أهدرها اللاعب علي معلول.

وواصل الأهلي المصري ضغطه وسط تراجع غير مبرر للرجاء المغربي، ليتمكن من تحويل هذا الضغط إلى هدف سجله اللاعب محمد عبد المنعم عند الدقيقة 44.

ودخل الرجاء الشوط الثاني بقوة، وأتيحت له فرص عدة، تألق دفاع الأهلي وحارسه في التصدي لها، لتنتهي المباراة بتعادل أهّل حامل اللقب للدور النصف نهائي.

 

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قناة 218 الليبية

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