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وفاق سطيف يهزم الترجي ويصعد للمربع الذهبي في دوري أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ نادي وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في مباراة الإياب على مستضيفه الترجي التونسي بنتيجة 1-0.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب عبد المؤمن جابو عند الدقيقة 21، وحاول بعدها الترجي تعديل النتيجة، وأهدر لاعبوه فرصًا عدة محققة للتسجيل تألق حارس ولاعبي وفاق سطيف لتنتهي المباراة بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف، وليتأهل مستفيدًا من تعادله ذهابًا مع الترجي بنتيجة 0-0.

يذكر أن وفاق سطيف سيواجه في نصف النهائي فريق الأهلي المصري حامل اللقب، والذي تأهل على حساب الرجاء المغربي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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