بايرن ميونخ يستقبل دورتموند.. وعينه على اللقب العاشر تواليا

يستقبل نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني وصيفه نادي بروسيا دورتموند المثقل بالغيابات في لقاء سيقام على ملعب “ألينانز أرينا” ضمن إطار الجولة 31 من الدوري الألماني.

ويسعى النادي البافاري لتحقيق انتصار يتوجه كبطل للدوري الألماني بشكل رسمي للمرة الـ 10 تواليًا والـ 32 في تاريخه، أما دورتموند فيبحث عن وضع حد لنتائجه السلبية في كلاسيكو الألمانية، وذلك بعدما تلقى الخسارة في المباريات الست الأخيرة التي جمعت الفريقين.

ويدخل بروسيا دورتموند المباراة وهو يعاني من غيابات 9 لاعبين، أبرزهم الحارس جريجور كوبيل، ماتس هوملز، فيستل، محمود داوود، توماس مونييه، بالإضافة لاحتمال غياب مالين وثورغان هازارد، في حين لا يعاني حامل اللقب من غيابات تذكر.

يذكر أن بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق 9 نقاط عن وصيفه دورتموند الذي يمتلك 63 نقطة، وذلك قبل 4 جولات على نهاية الدوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية