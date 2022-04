فاز فريق النصر على جاره فريق الأهلي بنغازي ” 2-0 ” ضمن مباريات الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الممتاز

النصر سجل الهدف الأول عن طريق محترفه النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة “54 ” من زمن الشوط الثاني ومن ثم ضاعف الفحامة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق التونسي عماد اللواتي في الدقيقة ” 84 ” ليحل فريق النصر في وصافة المجموعة الأولى بشكل مؤقت برصيد “37” فيما تجمد رصيد فريق الأهلي بنغازي عند النقطة “44”.

يشار إلى أن فرق الأهلي بنغازي والنصر والأخضر قد ضمنت التأهل لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post النصر ينتصر في ديربي بنغازي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار