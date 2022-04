غربال يتوسط الديربي ومواطنه مهدي شارف حكما للفار

يقود طاقم تحكيم دولي جزائري مباراة الإياب التي تجمع بين ممثلي كرة القدم الليبية الأهلي طرابلس والاتحاد ضمن كأس الكونفدرالية لكرة القدم التي ستقام يوم غد الأحد عند الساعة العاشرة مساء، بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

وسيتولى إدارة المباراة الدولي الجزائري مصطفى غربال والمساعد الأول مقران قراري ومساعد ثانٍ عبد الحق تشالي وحكم رابع لهلو بيراهام.

فيما يراقب المباراة السوداني الفاتح بوبكر وسيتولى المغربي محمد قزاز مهمة مقيم الحكام وسيكون التونسي وجدي عوادي منسقا عاما للمباراة، والمراقب الأمني من كينيا وهو ايفانس بينما سيتولى مهدي شارف من الجزائر وبيدا اباهان من موريتانيا التحكيم بتقنية الفار.

