قمة ديربي ليبيا في الكونفدرالية تعود من جديد غدا

تعود قمة ديربي ليبيا في إياب مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم غد الأحد بالمواجهة التي تجمع الأهلي طرابلس بفريق الاتحاد بملعب بنينا.

الأهلي طرابلس سيدخل في مباراته أمام الاتحاد بخيار الفوز فقط لضمان الـتأهل لدور الربع النهائي فيما يُطالَب فريق الاتحاد بالفوز أو تحقيق نتيجة التعادل الإيجابي لاقتلاع ورقة الترشح لدور الربع النهائي. هذا وقد انتهت نتيجة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يشار إلى أن الفريق المتأهل لدور النصف النهائي سيواجه الفريق المتأهل من مباراة فريق أورلاندو بيراتس وسيمبا التنزاني.

