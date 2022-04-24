الإنتر يهزم روما ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت

تمكن الإنتر من اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي بشكلٍ مؤقت، بعدما حقق فوزاً مهماً على ضيفه روما بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن إطار 34 من الدوري الإيطالي.

افتتح الإنتر النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق ظهيره الهولندي دومفريس، قبل أن يضيف مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 40 بتسديدة رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم حامل اللقب بهدفين نظيفين.

ودخل روما الشوط الثاني بقوة، وكان قريباً من تقليص النتيجة في الدقيقة 46، قبل أن يعيد الإنتر سيطرته على اللقاء ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 52 عن طريق مهاجمه لوتارو مارتينيز، وفي الدقيقة 85 سجل هنريك مختارين هدف الشرف لذئاب العاصمة من تسديدة رائعة، لتنتهي المباراة بفوز رفع رصيد الإنتر إلى 72 نقطة، اعتلى بها صدارة الترتيب بشكلٍ مؤقت، في حين تجمد رصيد روما عند 58 نقطة في المركز الخامس.

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