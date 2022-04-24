بايرن ميونخ يحقق لقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي

تُوج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ32 في تاريخه، والـ10 توالياً بعدما حسم الكلاسيكو الألماني أمام وصيفه بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” لحساب الجولة 31 من الدوري الألماني.

افتتح بايرن ميونخ النتيجة في الدقيقة 15 عن طريق سيرجي غنابري، وفي الدقيقة 34 أضاف الهداف البولندي روبير ليفاندوفيكسي الهدف الثاني للعملاق البافاري، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

ودخل بروسيا دورتموند الشوط الثاني بقوة، وقلص النتيجة في الدقيقة 52 من ركلة جزاء نفذها بنجاح أيمري تشان، قبل أن يقضي جمال موسيالا على آمال دورتموند بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز العملاق البافاري بالمباراة وبلقب الدوري الألماني، بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة وبفارق 12 نقطة عن بروسيا دورتموند الثاني الذي تجمد رصيده عند 63 نقطة، وذلك قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

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