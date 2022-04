اللافي وأبودبوس في نصف نهائي إفريقيا

وصل الدولي مؤيد اللافي رفقة فريقه الوداد البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدور الربع النهائي.

كما وصل الدولي إبراهيم أبودبوس هو الآخر أيضا إلى الدور نصف النهائي صحبة فريق وفاق سطيف الجزائري بعد تأهله على حساب الترجي التونسي في الدور الربع النهائي.

يشار إلى أن قرعة الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أوقعت وفاق سطيف في مواجهة فريق الأهلي المصري فيما أسفرت القرعة بمواجهة الوداد لفريق بيترو أتلتيكو الأنغولي.

