مواجهة مرتقبة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في إياب الكونفدرالية

يحتضن ملعب شهداء بنينا الدولي لقاء ديربي العاصمة بنكهة أفريقية مرة أخرى، حيث سيتواجه الاتحاد مع الأهلي طرابلس في إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.

وصرّح مدرب الأهلي طرابلس فتحي الجبال أن جميع اللاعبين جاهزون، وسيخوض اللقاء من أجل الانتصار، فيما أكد مدرب الاتحاد محمد الكوكي أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ولدينا نقطة إيجابية وهي استعادة بعض اللاعبين المهمين.

يُذكر أن لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، كلّفت طاقم تحكيم دولي جزائري لإدارة مباراة الإياب المرتقبة بين ممثلي كرة القدم الليبية، بقيادة “مصطفى غربال”.

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