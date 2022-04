إنتر يواصل مطاردته لجاره الميلان

حقق إنتر ميلان فوزا كبير على فريق روما 3-1 ضمن مباريات الجولة “33” من منافسات الدوري الإيطالي.

فريق إنتر ميلان الذي استضاف روما في ملعب جوزبي مياتزا وسط حضور جماهير كبير نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق الهولندي دينزل دومفريس في الدقيقة “30”، وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق نجح المضيف في مضاعفة النتيجة عن طريق الكرواتي مارسيلو بروزفيتش.

ومع بداية الشوط الثاني زاد الإنتر من غلة الأهداف بتسجيله لهدف ثالث عن طريق المهاجم الأرجنتيني لأوتار مارتينيز في الدقيقة “52”، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل الضيوف هدفهم الوحيد عند طريق الأرميني هنريك مختيريان، وبعد فوز الإنتر على روما بثلاثية أصبح في رصيده “71” نقطة من 32 مباراة.

يشار إلى أن رابطة أندية الدوري الإيطالي حددت لقاء إنتر ميلان وبولونيا المؤجل يوم الأربعاء القادم.

