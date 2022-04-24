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ريال بيتيس يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق نادي ريال بيتيس لقب كأس ملك إسبانيا، بعدما فاز في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “لاكارتوخا” على نادي فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبدأ ريال بيتيس المباراة بقوة وأحرز هدفاً في الدقيقة 11 عن طريق بورخا إيغلاسياس، قبل أن يعدل هوغو دورو النتيجة لخفافيش فالنسيا عند الدقيقة 30.

وحاول بعدها الفريقان حسم المباراة في الوقت الأصلي، لكنّ تألق الحارسين ساهم في بقاء النتيجة على حالها، لتنتهي المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل 1-1، وليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها ريال بيتيس بنتيجة 5-4.

يُذكر أنّ هذا اللقب الثالث لريال بيتيس في المسابقة، بعد موسمي 2004-2005 و 1976-1977.

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قناة 218 الليبية

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