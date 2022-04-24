بايرن ميونخ يتوج باللقب الـ”32 “

توج فريق بايرن مينوخ بطلا للدوري الألماني للمرة العاشرة تواليا بعد فوزه على غريمه التقليدي فريق بروسيا دورتموند 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ”31 ” من البوندسليغا.

وسجل الفريق البافاري الهدف الأول عن طريق لاعبه سيرج جنابري في الدقيقة “15” ومن ثم ضاعف روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة “34”.

كما نجح فريق بروسيا دورتموند في تقليص الفارق عن طريق ركلة جزاء ترجمها إيمري تشان إلى هدف في الدقيقة “52”، واستطاع الفريق البافاري أن يسجل الهدف الثالث عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة “83”.

وانتهت المباراة بفوز جديد للبايرن توج على إثره باللقب

اللافي وأبودبوس في نصف نهائي إفريقيا

وصل الدولي مؤيد اللافي رفقة فريقه الوداد البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدور الربع النهائي.

كما وصل الدولي إبراهيم أبودبوس هو الآخر أيضا إلى الدور نصف النهائي صحبة فريق وفاق سطيف الجزائري بعد تأهله على حساب الترجي التونسي في الدور الربع النهائي.

يشار إلى أن قرعة الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أوقعت وفاق سطيف في مواجهة فريق الأهلي المصري فيما أسفرت القرعة بمواجهة الوداد لفريق بيترو أتلتيكو الأنغولي.

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