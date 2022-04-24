نادي زوارة للرماية بالخرطوش ينظم بطولته الموسمية

شهد كورنيش مدينة زوارة على شاطئ البحر -الأحد- فعاليات مسابقة بطولة الرماية بالخرطوش بمشاركة 36 رامياً، تنافسوا على الظفر ببطاقات الترشح إلى دور التمايز.

انطلقت المسابقة على تمام الساعة 4 مساء، واشتملت على 6 جولات للتصفية، ترشح على إثرها 6 رماة من أصل 36 رامياً من شباب زوارة: إيهاب التائب – رائد أبوعجاجة – جوهر شاروف – زهير خمير – مصعب بريكو – إلياس كرشمان.

كما أجريت بعد ذلك جولة التمايز بين الرماة الستة، وتحصل على التراتيب حسب التسلسل: الأول جوهر شاروف – الثاني زهير خمير- الثالث إيهاب التائب- الرابع إلياس كرشمان – الخامس رائد أبوعجاجة- السادس مصعب بريكو.

يُشار إلى أن بطولة زوارة للرماية بالخرطوش فد انتظمت برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول، وقد اشترطت اللجنة المنظمة لهذه المسابقة أن لا يتجاوز عمر كل مشارك في المنافسات 18 سنة، وهي السن القانونية الدولية المحددة للرماية بالخرطوش.

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