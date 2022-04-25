ميلان يهزم لاتسيو في الوقت القاتل.. ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

استعاد نادي ميلان صدارة الدوري الإيطالي بعدما عاد بفوز صعب من ملعب “الأولمبيكو” على حساب مستضيفه لاتسيو بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن إطار الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

أصحاب الأرض؛ باغتوا الضيوف وسجلوا هدفًا مبكرًا عن طريق المهاجم شيرو إيموبيلي في الدقيقة الرابعة.

حاول ميلان الخروج من صدمة الهدف، وسيطر على أحداث الشوط الأول وأضاع مهاجموه فرصًا عدة سانحة للتسجيل، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ودخل ميلان الشوط الثاني بقوة، وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق مهاجمه جيرو، ليسيطر بعدها على اللقاء وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، وفي الدقيقة 93 تمكن تونالي من تسجيل الهدف القاتل مستغلاً خطأ مدافع لاتسيو أتشيربي.

رفع الفوز رصيد ميلان إلى 74 نقطة في صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن جاره الإنتر الذي سيخوض مباراته المؤجلة في 27 أبريل، في حين تجمد رصيد لاتسيو عند 56 نقطة احتل بها المركز السادس.

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