الأهلي طرابلس يبلغ نصف نهائي الكونفدرالية بتفوقه على الاتحاد

بنغازي 25 أبريل 2022 (وال) _ ضرب فريق الأهلي موعداً لملاقاة فريق أورلاند بيراتس الجنوب أفريقي في الدور النصف نهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية،عقب تفوقه على غريمية التقليدي الاتحاد بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب إياب الدور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي.

هذه المباراة التي جرت – أمس الأحد – وتوسطها الحكم الجزائري ( مصطفي غربال ) بدأها الفريقان بتحفظ كبير، وشهدت الدقائق الأولى جس نبض، أذا انحصرت كل الكرات الملعوبة من لاعبي الفريقان داخل منطقة الوسط.

بيد أن أخطر كرات الشوط الأول ، كان عن طريق الأردني ( محمد شرارة ) أذا تلاعب بالمدافع ( المعتصم بالله الصبو )، مصوباً كرة قوية أبعدها الحارس ( معاد اللافي ) إلى ركنية، وجاء ذلك في الدقيقة الـ 14 ، وكأنه ناقوس خطر ينذر بقدوم هدف الأهلي.

بعد تلك الهجمة الخطرة للأهلي، استحوذ لاعبوه على منطقة الوسط، ومن كرة طويلة لبعت من دائرة الملعب داخل منطقة عمليات الاتحاد ، ليخرج حارسه ( معاد اللافي ) مبعداً الكرة بطريقة ليست بالقوية ، ليجد ذلك الأبعاد الخاطئ المندفع من وسط الملعب التونسي ( أيوب عياد ) مصوباً الكرة بيمناه داخل شباك الاتحاد، معلناً بذلك عن هدف المباراة الوحيد، وذلك في الدقيقة الـ 19 .

الاتحاد حاول لملمة أوراقة سريعاً، في ظل غياب تام لمهاجمه ( محمد زعبية )، أذا أصبح اللعب على الثنائي ( عمر الخوجة ، و معاد عيسي )، وعند مطلع الدقيقة الـ 29 مرت رأسية لاعب الاتحاد ( عمر الخوجة ) بمحاذاة القائم الإيسر للحارس ( محمد نشنوش ).

واصل الاتحاد البحث عن طريق يؤدي إلى سكة التعديل، وعند مطلع الدقيقة الـ 36 تحصل الاتحاد على كرة حرة مباشرة نفذها التونسي ( غازي العيادي )، لكن كرته غالطت مرمى الحارس ( محمد نشنوش )، لتنتهي بعدها مجريات الـ 45 دقيقة الأولى بتفوق أهلاوي.

في النصف الثاني، حاول الاتحاد بقدر المستطاع فك شفرة الخطوط الثلاثة للأهلي، لكن طريقة العبور إلى المبتغاة كانت موصودة بتنظيم دفاعي محكم ، وظهر واضحاً وجلياً غياب النجاعة الهجومية للاتحاد، الذي أصبح معتمد أعتماداً كلياً على الجهة يمنى والمتمثلة في البديلان ( عبد العاطي العباسي ، و يوسف كاره ).

فيما كانت الأمور تسير هادئة للأهلي، في ظل الالتزام الدفاعي، واعتماده على الكرات الطويلة للمهاجم ( أنيس سلتو ) والبديل ( محمد الطبال )، وكاد الاتحاد في الدقيقة الـ 75 تعديل النتيجة بعد ضغطه الكثيف في مناسبتان ، حيث حبس اللاعب ( عمر الخوجة ) أنفاس الجميع، عندما تابع عرضية ( يوسف كاره )، لكن كرة الأول مرت برداً وسلاماً بمحاذاة القائم الأيمن للحارس ( محمد نشنوش ).

هذا وشهدت الدقيقة الـ 81 أخطر فرص الاتحاد، لاسيما أن المدافع التونسي ( وسام بوسنينة ) تابع الكرة الرأسية التي أطلقها المهاجم ( معاد عيسي ) مبعدها برأسية كيفما جاءت من على خط المرمى، وسط حيرة مدرب الاتحاد ولاعبيه، لتنتهي مجريات المقابلة الـ 90 بتفوق الأهلي وترشحه إلى الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذا التفوق تأهل الأهلي إلى الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية ، حيث سيلاقي في ذاك الدور فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقيا، والذي بدوره تأهل بركلات الجزاء الترجيحية (4/3) على فريق سيمبا التنزاني، بعدم تفوقه بهدف وحيد عادل به لقاء الذهاب بين الفريقان. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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