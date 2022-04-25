ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد.. ويواصل مطاردة السيتي

واصل نادي ليفربول مطاردته لمانشستر سيتي بعدما نجح في حسم ديربي الميرسيسايد أمام جاره إيفرتون بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “الأنفيلد”، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة؛ تمكن روبيتسون من افتتاح النتيجة للريدز عند الدقيقة 62 مستغلاً تمريرة محمد صلاح، قبل أن يحسم أوريغي اللقاء بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 85.

رفع فوز ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة يحتل بها المركز 18 الذي يهبط صاحبه للدرجة الأولى.

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