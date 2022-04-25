برشلونة يتعرض لهزيمة مفاجئة في الكامب نو.. أمام رايو فاليكانو

تعرض نادي برشلونة لهزيمة مفاجئة على ملعبه “الكامب نو” أمام نادي رايو فاليكانو بنتيجة 1-0، في مباراة مؤجلة من الجولة 21.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر أحرزه اللاعب ألفارو غارسيا عند الدقيقة 7، حاول بعدها برشلونة تعديل النتيجة دون جدوى.

وأهدر لاعبو البلوغرانا عددًا كبيرًا من الفرص التي تألق حارس ودفاع رايو فاليكانو في التصدي لها، في حين اعتمد رايو فاليكانو على المرتدات.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 63 نقطة احتل بها وصافة الترتيب بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، والذي بات بحاجة لنقطة واحدة من مبارياته الخمس المتبقية لإحراز لقب الدوري الإسباني، في حين رفع الفوز رصيد رايو فاليكانو إلى 40 نقطة احتل بها المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ العام 1999 يتلقى فيها برشلونة 3 هزائم متتالية على أرضية ملعب “الكامب نو”.

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