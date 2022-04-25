تشلسي يحقق انتصارا متأخرا على ويست هام

حقق نادي تشلسي فوزًا صعبًا على نادي ويست هام بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “ستامفورد بريدج” في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

سجل اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 90.

وشهدت المباراة إهدار اللاعب الإيطالي جورجينيو لركلة جزاء عند الدقيقة 87 تصدى لها الحارس فابيانسكي، وطرد لاعب ويست هام كريغ داوسن في الدقيقة 86.

رفع الفوز رصيد البلوز إلى 65 نقطة حافظ بها على مركزه الثالث، بينما تجمد رصيد ويست هام عند 52 نقطة احتل بها المركز السادس.

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