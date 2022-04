الميلان يتجاوز لازيو ويعود إلى صدارة الكالشيو

عزز فريق إسي ميلان صدارته للدوري الإيطالي بعد فوزه على فريق لازيو 2-1 ضمن منافسات الجولة “33” من الكالشيو الإيطالي

المباراة التي أقميت بملعب الأولمبيكو بادر فيها المضيف لازيو مبكرا بتسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجمه شيرو إيموبيلي في الدقيقة “4” الضيوف الميلان نجحوا في تعديل النتيجة في الدقيقة ” 50 ” عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو وفي آخر دقائق المباراة نجح الميلان في خطف المباراة بعد أن أفلح ساندرو تونالي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ” 90 ” عاد على إثره أسود وأبيض مدينة ميلانو إلى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة فيما تجمد رصيد لازيو عند النقطة “54”

