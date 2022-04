الأهلي يتخطى الاتحاد إفريقيًّا ويصل إلى نصف نهائي الكونفيدرالية

تأهل فريق الأهلي طرابلس لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه في إياب الدور الربع النهائي على جاره الاتحاد 1-0

هدف الأهلي الوحيد سجله لاعبه التونسي أيوب عياد من تسديدة قوية في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول فريق الاتحاد في باقي أطوار المباراة تقدم للأمام سعيا لتسجيل هدف التعادل فتحصل على فرصتين الأولى عن طريق عمر الخوجه جاورت المرمى والثانية بضربة رأسية عن طريق يوسف كاره نجح التونسي وسام أبوسنينة في إبعادها من خط المرمى لتنتهي المباراة بصافرة الجزائري مصطفى غربال بـتأهل الأهلي إلى الدور النصف النهائي ليضرب موعدا مع فريق أورلاندو بيراتس في هذا الدور في بداية مايو المقبل .

يشار إلى أن مباراة ذهاب الدور الربع النهائي قد انتهت بين الأهلي والاتحاد بالتعادل السلبي .

