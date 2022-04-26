الأهلي يستقبل أورلاندو بملعب بنينا في بداية مايو

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” 8″ من مايو القادم مواعد لمواجهة ممثل الكرة الليبية الأهلي طرابلس أمام فريق أورلاندو بيراتس ضمن ذهاب الدور النصف النهائي لمسابقة كأس الكونفيدرالية

للقاء الذهاب سيحتضنه ملعب بنينا بمدينة بنغازي ومن ثم سيرحل الأهلي إلى أقصى القارة السمارة لمواجهة القراصنة في “15 ” من مايو القادم ضمن إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية .

منافس الأهلي في الدور النصف نهائي أورلاندو بيراتس تأهل بعد أن تجاوز فريق سيبما التنزاني بركلات الترجيح 4-3 بعد أن خسر ذهابا 1-0 وفاز بنفس النتيجة في مرحلة الإياب .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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