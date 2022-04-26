بعثة الأهلي تعود إلى طرابلس.. بعد التألق الأفريقي

عادت بعثة فريق الأهلي إلى العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم من التأهل إلى نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بفوزه على غريمه الاتحاد على ملعب شهداء بنينا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار معيتيقة قادمة في رحلة خاصة من مطار بنينا في بنغازي، حيث غادر الفريق بشكل مباشر إلى مقر إقامته ليبدأ مرحلة التحضير للمباريات المقبلة في الدوري الممتاز ومواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب شهداء بنينا.

وكان من المنتظر أن يرافق البعثة جمهور الفريق الذي انتظر اللاعبين أمام مطار معيتيقة للاحتفال بالتأهل في ميدان الشهداء، وسيباشر الأهلي تحضيراته مساء اليوم على ملعب النادي.

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