يوفنتوس يؤمن مركز التأهل إلى الأبطال

حقق يوفنتوس انتصارًا صعبًا على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف، في ختام الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف الواعد جياكومو راسبادوري من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39، إلا أن الأرجنتيني باولو ديبالا عدل النتيجة في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة، وانتظر فريق السيدة العجوز حتى آخر دقيقتين من عمر المباراة ليحرز له مويس كين هدف الانتصار .

ورفع البيانكونيري رصيده إلى 66 نقطة متقدمًا بفارق ثماني نقاط عن روما؛ ليثبّت يوفنتوس مكانه في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا .

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