اختام دوري شهداء أبوسليم الرمضاني

اُختتمت على ملعب الخماسيات بأبوسليم المركز منافسات بطولة دوري شهداء أبوسليم لكرة القدم والذي حظي في نسخته لهذا الموسم بمشاركة 16 فريقًا تمثل مختلف مناطق طرابلس.

وجمع اللقاء النهائي بين الفريقين الأفضل في البطولة وهما الأهلي طرابلس وشهداء أبوسليم، حيث نجح الأهلي في تحقيق انتصار كبير على أصحاب الضيافة بعد تغلبه عليهم بستة أهداف مقابل ثلاثة.

وتُوج الأهلي طرابلس عقب هذا الفوز باللقب، ونال القلائد الذهبية وكأس البطولة، علاوة على مكافأة مالية مجزية في ختام البطولة، التي شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية