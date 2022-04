المحلة يستقبل الاتحاد الخميس بملعب أبوسليم

يستقبل فريق المحلة يوم الخميس المقبل فريق الاتحاد بملعب أبوسليم ضمن مباريات الأسبوع الرابع المؤجل من مرحلة إياب الدوري الممتاز.

المحلة الذي يشرف على تدريبه المدرب صبري قشوط سيسعى في مباراته أمام الاتحاد بتحقيق الفوز للوصول إلى وسط ترتيب فرق المجموعة الثانية. فيما يبحث فريق الاتحاد رفقة المدرب التونسي محمد الكوكي لتعزيز صدراته لفرق المجموعة الأولى وضمان ترشحه رسميا لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

