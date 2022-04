الأهلي طرابلس ضيفا يوم الخميس على الاتحاد المصراتي

يحل فريق الأهلي طرابلس يوم الخميس ضيفا على فريق الاتحاد المصراتي بملعب مصراتة لمواجهته ضمن منافسات الأسبوع الرابع المؤجل من إياب الدوري الممتاز.

فريق الأهلي طرابلس المنتشي بتأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية سيحاول في مباراته الاتحاد المصراتي لظفر بنقاط المباراة لضمان خطوة مهمة نحو التأهل لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز . بينما فريق الاتحاد المصراتي سيدخل للقاء بخيار الفوز للاقتراب أكثر من المركز الثالث المؤهل لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

