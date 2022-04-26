السيتي يستقبل الريال في ذهاب مربع كبار أوروبا

يستضيف مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد على ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويطمح السيتزن، بقيادة بيب غوارديولا، إلى حسم المواجهة والاقتراب من التأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي عندما احتل الوصافة خلف تشيلسي الموسم الماضي.

ويدخل السيتي المواجهة منتشيًا بانتصاره الكاسح على ضيفه واتفورد بخماسية دون ردٍّ، معتمدًا على تألق مهاجمه غابرييل خيسوس وكيفين دي بروين.

في الجهة الأخرى، سيكون ريال مدريد أمام فرصة كبرى للعودة إلى العاصمة الإسبانية بنتيجة قد تقربه من التأهل إلى المباراة النهائية لحلم التتويج الـ 15 في البطولة الأغلى أوروبيًا، ومن المتوقع أن يغيب جون ستونز وكايل ووكر عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية