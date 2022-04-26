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الخميس ثلاث مباريات في مسابقة الكأس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تقام يوم الخميس القادم ثلاث مباريات ضمن الدور 32 من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم.

فريق الأهلي بنغازي يستقبل في المباراة الأولى فريق المنارة بملعب المرج فيما يستضيف ملعب اجدابيا المباراة الثانية التي تجمع فريق النصر بفريق المروج وفي ختام مباريات الخميس يواجه الأخضر فريق نجوم بنغازي بملعب الأبيار .

يشار إلى أن لجنة مسابقات اتحاد الكرة قد أجرت قرعة الدور “16” الأسبوع الماضي في مقر اتحاد الكرة الجديد بالعاصمة طرابلس .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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