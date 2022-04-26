الواعد ألكاراز يدخل نادي كبار لاعبي التنس

دخل الإسباني كارلوس ألكاراز نادي العشرة الكبار في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين وذلك عقب تحقيقه اللقب الثالث هذا الموسم .

وصعد اللاعب الواعد مركزين في تصنيف التنس ليحتل المرتبة التاسعة بعدما حقق لقب بطولة برشلونة بفوزه على مواطنه بابلو كارينو بوستا، ويعد صاحب الـــ18 عاماً أصغر لاعب يرتقي للمراكز العشرة الأولى منذ مواطنه رافائيل نادال في عام 2005، وتوج ألكاراز بلقبه الثالث هذا الموسم.

ويواصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي متقدماً على الروسي دانييل ميديفيديف والألماني ألكسندر زفيريف والإسباني رافائيل نادال .

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