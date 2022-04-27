ريال مدريد يخسر ما قبل نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي 3-4

تمكن مانشستر سيتي بإلحاق الهزيمة بضيفه الإسباني ريال مدريد متفوقاً عليه بنتيجة 4-3 في ذهاب ما قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واحتضن ملعب الاتحاد -الثلاثاء- أبرز مباريات دوري الأبطال وأكثرها إثارة حيث شهدت المواجهة العديد من الفرص، مع إيقاع سريع من الجانبين، وبهذا الفوز ينال مانشستر سيتي الأفضلية قبل مباراة الإياب في التي يستضيفها الريال في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد الأسبوع المقبل.

وعلق مدرب سيتي، “بيب جوارديولا” على المواجهة الدراماتيكية قائلاً “كانت مباراة رائعة من الجانبين، فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة، ولسوء الحظ استقبلنا الأهداف وكان بوسعنا تسجيل المزيد، لكن المواجهة من مباراتين، وسنخوض مباراة أخرى في غضون أسبوع واحد”.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها ريال مدريد -بطل أوروبا 13 مرة- لهدفين متتاليين بهذه السرعة في دوري الأبطال، وبدا أنه قد يستقبل المزيد، حيث تقدم سيتي بهدف بعد مرور 94 ثانية، وهو أسرع هدف في قبل نهائي دوري الأبطال، برأسية كيفن دي بروين، بعد كرة عرضية متقنة من رياض محرز، ليضيف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 11 بأقدام البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي سجل 4 أهداف في الجولة الماضية للدوري الإنجليزي، حيث استحوذ على تمريرة عرضية من دي بروين قبل المدافع ديفيد ألابا وأطلق تسديدة قوية داخل الشباك.

وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني سيخوضان مباراة مماثلة ضمن قبل النهائي في أنفيلد ،الأربعاء، فيما لا يتوقع مراقبون أن يقدما مستوىً مماثلاً لمواجهة الريال والسيتي في أمسية الثلاثاء.

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