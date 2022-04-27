معهد تدريب الدعم يسحق البحث الجنائي بثلاثية ويصعد إلى نهائي دوري شهداء الشرطة

بنغازي 27 إبريل 2022 (وال) ـ سحق فريق تدريب الدعم المركزي التابع للإدارة العامة للدعم المركزي فريق الإدارة العامة للبحث الجنائي بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الدور الرباعي من دوري شهداء الشرطة في نسختها الرابعة .

هذه المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب الخماسيات المطاطي بالمدينة الرياضية في مدينة بنغازي ‘تمكن فيها معهد تدريب الدعم المركزي من السيطرة والهيمنة على مجريات اللقاء طولا وعرضا، ولم يعط فريق تدريب الدعم أي مجال لمنافسة البحث الجنائي من أجل الوصول إلى مرماه.

هذا وتناوب على تسجيل ثلاثة معهد تدريب الدعم المركزي، كل من “عبد السلام مومه” وزميله “أسلومة الخفيفي” بالإضافة إلى “إحميدة شكولاطة”.

وبعد هذا التأهل المستحق لفريق معهد تدريب الدعم المركزي في المباراة النهائية والتي ستقام الخميس المقبل مع فريق الأمن الرياضي’ في المقابل نجح فريق معهد تدريب الدعم المركزي من التفوق في جميع مبارياته التي خاضها في دوري شهداء الشرطة ، محققا مستويات عالية وممتازة نالت إعجاب الجميع. ( وال ـ بنغازي) س إ

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