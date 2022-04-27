مواجهة نارية بين ليفربول وفياريال في نصف نهائي دوري الأبطال

يستقبل نادي ليفربول الإنجليزي على أرضية ملعب “الأنفيلد” نادي فياريال الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الريدز إلى وضع حد لمفاجآت نادي الغواصات الصفراء، وتحقيق انتصار يسهل عليه مباراة العودة، ويمهد الطريق للوصول إلى المباراة النهائية.

من جانبه، يسعى نادي فياريال الحصان الأسود للبطولة لمواصلة مفاجآته وإقصاء الفريق الإنجليزي، وذلك بعدما أقصى ناديا يوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني في الأدوار السابقة، والعودة بنتيجة إيجابية من الأراضي الإنجليزية.

تميل الكفة على الورق لصالح نادي ليفربول، لكن أرض الملعب لا تعترف بالترشيحات والفوارق الفنية خاصة في مثل هذه الأدوار.

فلمن ستكون الغلبة؟ لأحمر مدينة ليفربول أم لغواصات مدينة فياريال؟.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية