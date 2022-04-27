البدء في تغيير أرضية العشب الصناعي لملعب شهداء بنينا الدولي

بنغازي 27 أبريل 2022 (وال)- باشرت شركة الملاعب الحديثة القابضة لإنشاء الملاعب المعشبة الثلاثاء؛ عملها في تغيير أرضية العشب الصناعي الخاص بملعب شهداء بنينا الدولي، تحت إشراف جهاز التطوير وتنفيذ المدن.

وقال مراسل “وال” إن عملية تغيير العشب الصناعي بملعب شهداء بنينا الدولي؛ بدأت أعمالها في ساعات متأخرة من الليل الثلاثاء، وذلك بعد لقاء إياب الدور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية الذي جمع الأهلي طرابلس ونظيره الاتحاد

وأضاف المراسل أن أعمال الصيانة المتمثلة في تغيير العشب الصناعي ستستغرق مدة أسبوعين من تاريخ مباشرة العمل به.

وكان ملعب شهداء بنينا الدولي قد شهد نجاحا كبيرا، باستضافته لكل مباريات الديربي المحلية، ومباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي نصف نهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى لقاءات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022. ( وال ) س أ / ر ت

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