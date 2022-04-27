منتخب المحليين يضمن المشاركة في الشان

سيشارك المنتخب الوطني للمحليين في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، دون خوض التصفيات الأفريقية بشكل رسمي.

ويأتي التأهل عقب اعتذار منتخبي مصر وتونس عن المشاركة في البطولة القارية للمحليين، وذلك بسبب رفض عديد الأندية المحلية التفريط في أغلب اللاعبين للمشاركة في الشان، وقسّم الكاف مجموعة المنتخب الوطني في شمال أفريقيا مع منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب، ما يعني تأهل منتخبنا الوطني بشكل مباشر إلى البطولة، إضافة إلى المنتخب المغربي والجزائري باعتباره مستضيف البطولة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، أنه سيُجري قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا للمحليين 2023 مساء الخميس.

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