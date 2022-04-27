بشرط جزائي ملياري.. آراوخو يجدد عقده مع برشلونة

أعلن برشلونة توصله إلى اتفاق لتجديد عقد مدافعه الأوروغواياني رونالد أراوخو، حتى صيف عام ألفين وستة وعشرين.

وجاء تجديد عقد أراوخو عقب تقديمه مستويات كبيرة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز خلال الموسم، وتوصل النادي الكاتالوني إلى اتفاق مع وكيل أعمال أراوخو لتمديد عقده رسمياً الأيام المقبلة، حيث كان عقده سينتهي في العام المقبل.

يأتي خيار تمديد عقد المدافع الأوروغواياني في ظل اهتمام أبرز الأندية الأوروبية، لضمه كيوفنتوس ومانشستر يونايتد إضافة إلى تشيلسي.

وسيصل الشرط الجزائي الخاص بالتخلي عن آراوخو إلى قرابة مليار يورو، بالتساوي مع نجمي البلوغرانا أنسو فاتي وبيدري.

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