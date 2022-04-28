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ليفربول يقترب من نهائي الأبطال بثنائية في مرمى فياريال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق ليفربول فوزًا مهمًا على ضيفه فياريال في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب “الأنفيلد”.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة؛ افتتح الريدز النتيجة في الدقيقة 53 بعد خطأ لاعب الضيوف إستوبينان، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 55، ليضع أصحاب الأرض قدمًا في النهائي بعد الفوز بثنائية.

يُذكر أن لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال سيقام على أرضية ملعب ” لا سيراميكا” معقل فريق فياريال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مايو القادم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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