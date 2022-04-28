الاتحاد يتعاقد مع الصربي كنزفتش لتدريب فريق كرة السلة

تعاقد نادي الاتحاد مع مدرب كرة السلة الصربي نيبوجا كنزفتش لقيادة الفريق الأول بالنادي في استحقاقاته المقبلة.

ووصل المدرب الصربي إلى العاصمة طرابلس وخاض مع الفريق أول حصة تدريبية له حيث يسعى أبناء القلعة الحمراء هذا الموسم للمنافسة على صعيد الألقاب المحلية.

جديرٌ الذكر أن نيبوجا كنزفتش سبق وأن درب فريق الاتحاد في الموسم الماضي، ويعد صاحب خبرة في الملاعب الصربية ومع أكبر الأندية في الشرق الأوسط، حيث سبق له تدريب كلٍّ من القادسية السعودي والساحل الكويتي وسبورتنج المصري وسلا المغربي بالإضافة إلى تدريب فريق مهرام الإيراني.

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