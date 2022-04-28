مواجهة قوية بين ليستر وروما في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يحل فريق روما ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليستر سيتي مساء 28 أبريل الجاري، ضمن منافسات دور النصف النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيشهد اللقاء الظهور الأول للسبيشال وان جوزي مورينيو في الملاعب الإنجليزية منذ إقالته من تدريب فريق توتنهام العام الماضي، ويحتل فريق روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

يذكر أن مدرب فريق ليستر “رودجرز” أكد تعافي المهاجم المخضرم جيمي فاردي وتواجده في القائمة الأساسية للمباراة، بعدما كان اللاعب يعاني من إصابة في الركبة غاب على إثرها عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

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