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الاتحاد يعبر المحلة.. ويقترب من بلوغ سداسي الممتاز

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب الاتحاد من ضمان التأهل إلى الدور السداسي في الدوري الممتاز، بعدما تغلب على المحلة بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من مرحلة إياب الممتاز .

وجاء هدفا الاتحاد عن طريق المحترفين التونسيين نبيل المقني وغازي العيادي، فيما جاء هدف المحلة عبر محمد خليل مدافع الاتحاد، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة المجموعة الثانية فيما توقف المحلة عند 14 نقطة في المركز الثامن.

ويطمح الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري وبلوغ المرحلة الحاسمة؛ من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً للممتاز .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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