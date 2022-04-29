الاتحاد يعبر المحلة.. ويقترب من بلوغ سداسي الممتاز

اقترب الاتحاد من ضمان التأهل إلى الدور السداسي في الدوري الممتاز، بعدما تغلب على المحلة بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من مرحلة إياب الممتاز .

وجاء هدفا الاتحاد عن طريق المحترفين التونسيين نبيل المقني وغازي العيادي، فيما جاء هدف المحلة عبر محمد خليل مدافع الاتحاد، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة المجموعة الثانية فيما توقف المحلة عند 14 نقطة في المركز الثامن.

ويطمح الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري وبلوغ المرحلة الحاسمة؛ من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً للممتاز .

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