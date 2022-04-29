تواصل تغيير العشب الصناعي لملعب شهداء بنينا

بنغازي 29 أبريل 2022 (وال) _ تتواصل بنجاح داخل ملعب شهداء بنينا الدولي عملية تغيير العشب الصناعي’ عن طريق شركة الملاعب الحديثة القابضة لأنشاء الملاعب المعشبة’ ذلك بأشراف جهاز تطوير وتنفيذ المدن.

هذا ووصلت عملية تغيير العشب الصناعي للملعب الذي سيحتضن عشب صناعي من منتج شركة دوموا البلجيكية، الجيل الأخير والمعتمدة من الاتحاد الدولي ” الفيفا ” رغم ضيف الوقت ‘ إلى المرحلة ما قبل الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية تغيير العشب الصناعي بملعب شهداء بنينا الدولي’ بدأت أعمالها في ساعات متأخرة من الليل’ وذلك بعد لقاء إياب الدور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية والذي جمع الأهلي طرابلس ونظيره الاتحاد’ والمنتهية لصالح الأهلي طرابلس بهدف وحيد.

يذكر أن أعمال الصيانة المتمثلة في نغيير العشب الصناعي بالملعب أوشكت على الإنتهاء من عملها’ ومن المؤكد سيعود الملعب في حلة جديدة ومتجددة في الدور النصف نهائي من الكونفدرالية الأفريقية’ عندما يستقبل فيها ممثل ليبيا الأهلي طرابلس فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في السادس من شهر مايو المقبل. (وال _ بنغازي) س أ

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